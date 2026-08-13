Kalpataru Power Transmission hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kalpataru Power Transmission hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,51 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,08 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 61,71 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at