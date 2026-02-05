Kalpataru Power Transmission öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kalpataru Power Transmission stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,91 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,67 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 66,65 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,32 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at