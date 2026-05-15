Kalpataru stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kalpataru hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kalpataru hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 183,76 Prozent auf 16,94 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Kalpataru hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,54 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 34,36 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Kalpataru 22,22 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at