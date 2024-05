Kalray präsentiert Ngenea® for AI – eine Datenbeschleunigungsplattform für GenAI und RAG

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein Technologie-Innovationsführer, der Software- und Hardware-Lösungen zur Beschleunigung datenintensiver Workflows entwickelt, hat Ngenea® for AI vorgestellt – eine neue Version seiner KALRAY Data Acceleration Platform, die für KI-Datenpipelines optimiert ist. KI verlangt neue Ansätze für die Aufnahme und den Zugriff auf enorme Datenmengen. Vor diesem Hintergrund ermöglicht Ngenea for AI Verbesserungen der Performance, um das Datenmanagement zu vereinfachen und Datenbestände für neue KI-gestützte Anwendungsfälle verfügbar zu machen.

Ngenea for AI ergänzt die beiden Ngenea-Editionen für die Medien- und Unterhaltungsbranche und HPC-Anwendungen. Das neue Ngenea for AI ermöglicht KI-Innovatoren, ihre Data Ingestion zu beschleunigen und auf ihre unstrukturierten Daten über einen einheitlichen, globalen Namensraum zuzugreifen. Kalray präsentierte Ngenea for AI heute auf der Dell Technologies World 2024 in Las Vegas, wo die Performance der Software auf Dell-Servern am Kalray-Stand 1026 demonstriert wird.

Für den Markt der generativen KI (GenAI) wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 42 % während der nächsten 10 Jahre prognostiziert – ein Anstieg von nur 40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 1,3 Billionen US-Dollar (Bloomberg Intelligence). Doch innovative KI-Konstrukte wie Large Language Models (LLMs) und Retrieval-Augmented Generation (RAG) sowie Anwendungen wie Smart Vision und GenAI fordern die Fähigkeiten von IT-Systemen heraus, Daten in und von ihren riesigen Datenspeichern zu übertragen.

FUNKTIONEN FÜR GENAI UND RAG

Ngenea for AI ergänzt Datenindizierungs- und Suchfunktionen, mit denen Anwender jede Art von Daten mühelos für Smart Vision-, GenAI- und RAG-Anwendungen bereitstellen können. Das neue Angebot hilft KI-Kunden, ihre bestehenden Ressourcen bei der Implementierung von GenAI-Anwendungen voll auszuschöpfen – ganz gleich, wo die Daten gespeichert sind. Diese GenAI- und RAG-Funktionen vereinfachen und automatisieren den Ablauf, der andernfalls unter dem Aspekt des Datenmanagements hochkomplex wäre.

"Eine schnelle KI-Verarbeitung ist für unser Unternehmen unverzichtbar, da wir Anomalien bei Bahnwaggons identifizieren müssen, bevor sie Pannen oder Entgleisungen verursachen. Durch den Einsatz von Ngenea in Kombination mit den Produkten von Dell Technologies erzielte Duos eine 120-fache Leistungsverbesserung bei unserer Railcar Inspection Portal-Lösung (RIP®) und eine 8-fache Verbesserung der Prüfgenauigkeit. Die Zusammenarbeit mit Kalray hat uns ermöglicht, den Schienenverkehrssektor in die Spitze der Innovation zu führen", so Jeff Necciai, Chief Technology Officer von Duos Technologies.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE STORAGE TIER ZUR MÜHELOSEN GPU-UNTERSTÜTZUNG

Die Ngenea for AI-Plattform umfasst auch eine hochleistungsfähige Storage Tier für besonders datenintensive KI-Workloads. Die Storage Tier wird von einem bewährten parallelen Hochleistungs-Dateisystem unterstützt, das problemlos Petabytes an Daten und Milliarden von Dateien bewältigen kann – unabhängig davon, ob die Daten in der Edge, in der Cloud oder am Standort gespeichert sind. So können Kunden und Partner den Wert ihrer GPU-Investitionen ohne den Austausch von Hardware maximieren.

Ngenea bietet KI-Innovatoren folgende Vorteile:

Beschleunigung von KI-Workflows durch optimierte KI-Datenpipelines und Verbesserungen von Gesamtgeschwindigkeit und Effizienz von KI-Prozessen

durch optimierte KI-Datenpipelines und Verbesserungen von Gesamtgeschwindigkeit und Effizienz von KI-Prozessen Steigerung der KI-Modell-Leistung durch eine schnellere Weiterleitung von Daten an die GPUs, um schnellere Berechnungen auszuführen und schnellere Erkenntnisse zu liefern

durch eine schnellere Weiterleitung von Daten an die GPUs, um schnellere Berechnungen auszuführen und schnellere Erkenntnisse zu liefern Fortschrittliche Datenindizierungsfunktionen , durch die generative KI- und RAG-Anwendungen erweiterte Suchfunktionen bereitstellen können, die effektivere Abfragen und eine strategischere Nutzung von KI-Modellen ermöglichen

, durch die generative KI- und RAG-Anwendungen erweiterte Suchfunktionen bereitstellen können, die effektivere Abfragen und eine strategischere Nutzung von KI-Modellen ermöglichen Kontrollierte und optimierte Verbindung zwischen Unternehmensdaten und einer Reihe von KI-gestützten Tools von Drittanbietern, die eine nahtlose Integration und Datensynergie vereinfachen

Die optionale Hardware-Beschleunigung mit den DPUs von Kalray, wie etwa der TURBOCARD4 (TC4), ermöglicht eine parallele, asynchrone Verarbeitung für extrem anspruchsvolle Workflows mithilfe einer Architektur, die die GPUs ergänzt.

"Trotz des starken Bekenntnisses zur KI von Führungskräften der C-Ebene verfügen nur sehr wenige CIOs über die signifikanten Budgets, die notwendig wären, um ein neues System ausschließlich für die KI-Einführung einzurichten", erläutert Scott Sinclair, Practice Director, Infrastructure and Modernization, bei der Enterprise Strategy Group TM. "Innovative Anwendungsfälle, die es Unternehmen ermöglichen, ihre vorhandene Infrastruktur zu nutzen, um neuartige KI-Anwendungen zu implementieren, stellen eine erhebliche ungedeckte Marktnachfrage dar."

KI-TOOLKIT FÜR PROBLEMLOSE INTEGRATIONEN

Ngenea for AI beinhaltet ein KI-Toolkit, das Kalray-Partner für die unkomplizierte Integration ihrer Anwendungen mit Ngenea verwenden können. Beispielsweise können Benutzer dank der Integration von Ngenea mit Perifery Vision AI intuitiv nach historischen Inhalten in einer enormen Menge von Daten zu Standorten, Typen und Sammlungen suchen.

"Herkömmliche Rechenzentren sind für die massiven Datenmengen von KI-Workloads nicht ausgelegt und nicht dafür geeignet, diese Workloads schnell und effizient zu verarbeiten", erklärt Eric Baissus, CEO bei Kalray. "Ngenea for AI von Kalray ist die Datenbeschleunigungsplattform für die KI-Ära: eine Software, die die Performance bestehender Server und Speicher erhöht und Toolkits bietet, um die Anwendungsintegration zu optimieren. Mit unserer Software können Unternehmen und Serviceanbieter GPUs mühelos unterstützen und die Datenbewegung und -orchestrierung als Fundament ihrer Infrastruktur optimieren, sodass KI echte Wettbewerbsvorteile liefern kann."

Ngenea for AI ergänzt zwei andere Ngenea-Editionen, die die Anwendungsintegration für bestimmte Anwendungsfälle optimieren: Ngenea for HPC bietet Scratch Storage – also Speicher für temporäre Benutzerdaten – und Ngenea for Media & Entertainment beschleunigt Postproduktions-Workflows.

Ab sofort ist Ngenea bei Dell, bei Kalray und ausgewählten Partnern erhältlich. Nähere Informationen finden Sie hier .

ÜBER KALRAY

Kalray ist ein Technologie-Innovationsführer, der sich auf Software- und Hardware-Lösungen zur Beschleunigung datenintensiver Workflows in den Bereichen Medien und Unterhaltung, High-Performance-Computing und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ngenea, eine führende Plattform zur Datenbeschleunigung, sowie beschleunigte Datenverarbeitungskarten für Speicher und Rechenleistung.

Mit den Lösungen von Kalray können Kunden ihre Infrastrukturen skalieren, um die Leistungs- und Kapazitätsanforderungen datenintensiver Aufgaben effizient zu erfüllen, ohne an spezifische Datenformate oder Anbieter gebunden zu sein.

Kalray wurde im Jahr 2008 als Spin-off des französischen Forschungslabors CEA gegründet und wird von namhaften Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors und Bpifrance finanziell unterstützt. Wir fühlen uns verpflichtet zu Innovation und Exzellenz und streben an, unseren Kunden, Entwicklern und der Welt insgesamt einen signifikanten Mehrwert durch Technologie und Know-how zu bieten.

