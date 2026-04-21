Perpetual LtdShs Aktie

Perpetual LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9

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21.04.2026 21:56:37

Kalshi, Polymarket Announce Plans To Launch Crypto Perpetual Futures: Report

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