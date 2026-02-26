|
26.02.2026 03:33:58
Kalshi Accuses a ‘MrBeast’ Employee of Insider Trading
The prediction-market platform said it had reported the employee to federal regulators. The show’s parent company said it had “no tolerance for this behavior.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.