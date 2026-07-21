Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
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21.07.2026 18:13:43
Kalshi seeks approval for perpetual precious metal contracts
Proposed offering illustrates prediction platform’s evolution into financial products to challenge traditional exchangesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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