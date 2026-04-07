Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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07.04.2026 19:50:46
Kalshi Strikes Fox News Deal, Completing Presence Across Major Cable Networks
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