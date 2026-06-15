Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.06.2026 17:43:54
Kalshi Traders See 49% Chance SpaceX and Tesla Will Merge Within a Year
The SpaceX IPO is now behind us, but we may not be done with big news from Elon Musk. Traders on prediction market Kalshi are pricing a 49% chance that Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) will merge with electric vehicle maker Tesla (NASDAQ:TSLA) before May 1, 2027.As both companies are headed by Musk and rely heavily on artificial intelligence, there’s long been speculation that the two companies could eventually merge. CNBC reported on May 27 that Tesla and SpaceX were already considering a merger, and Musk himself has reportedly raised the issue. Speculation heated up even more as SpaceX had its record-breaking IPO on June 12, with Wedbush analyst Dan Ives estimating there was an 80% chance the companies would merge, and SpaceX President Gwynne Shotwell acknowledging that a merger “might make Elon’s life a little easier, actually.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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