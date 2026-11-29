Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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29.11.2026 10:43:28
Kalter Winter, hohe Kosten: Wien Energie schaltet Energie bei Zahlungsproblemen nicht ab
Von 1. Dezember 2026 bis 15. Februar 2027 verzichtet Wien Energie auf Strom-, Gas- und Fernwärmeabschaltungen bei ZahlungsverzugWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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