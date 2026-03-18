Kaltura informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaltura gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,15 Prozent auf 45,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 180,85 Millionen USD, während im Vorjahr 178,72 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at