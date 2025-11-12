Kaltura öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kaltura hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at