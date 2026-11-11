Kaltura präsentierte Quartalsergebnisse

Kaltura hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaltura ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at