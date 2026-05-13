Kaltura stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kaltura hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,00 Prozent auf 44,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at