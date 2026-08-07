Kaltura verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kaltura lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaltura ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Kaltura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at