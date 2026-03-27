KalVista Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KalVista Pharmaceuticals hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 2,567 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 62,01 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at