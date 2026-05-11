Kalyan Jewellers India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kalyan Jewellers India stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,97 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kalyan Jewellers India 1,82 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 66,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 102,75 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 13,08 INR gegenüber 6,93 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 250,45 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 357,43 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at