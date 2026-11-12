12.11.2026 06:31:28

Kalyan Jewellers India präsentierte Quartalsergebnisse

Kalyan Jewellers India ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kalyan Jewellers India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,52 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 103,23 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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