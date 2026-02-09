Kalyan Jewellers India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kalyan Jewellers India hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,03 INR, nach 2,12 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 103,43 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 72,87 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at