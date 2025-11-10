Kalyan Jewellers India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kalyan Jewellers India hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 2,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kalyan Jewellers India 1,27 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78,56 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,65 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at