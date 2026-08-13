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13.08.2026 06:31:29
Kalyani Forge: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kalyani Forge stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,31 INR, nach 3,87 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 668,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 641,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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