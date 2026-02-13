Kalyani Forge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kalyani Forge präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Kalyani Forge hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 578,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at