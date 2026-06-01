Kalyani investment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kalyani investment äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 44,23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kalyani investment 58,81 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 218,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kalyani investment 214,4 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 84,23 INR gegenüber 163,89 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,77 Prozent auf 780,54 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 759,53 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at