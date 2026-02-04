Kalyani Steels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kalyani Steels lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 14,19 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kalyani Steels noch ein Gewinn pro Aktie von 12,93 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kalyani Steels 4,62 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,84 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at