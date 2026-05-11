Kalyani Steels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kalyani Steels hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 16,42 INR gegenüber 18,37 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,84 Milliarden INR – eine Minderung von 11,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,44 Milliarden INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 59,07 INR beziffert. Im Vorjahr waren 58,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kalyani Steels im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,46 Milliarden INR im Vergleich zu 19,81 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at