Kama mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kama hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42,78 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,14 Milliarden INR – ein Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kama 35,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at