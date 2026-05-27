Kama: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kama hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 91,69 INR. Im Vorjahresviertel waren 82,63 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,05 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,25 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 290,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Kama ein EPS von 196,86 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kama in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 157,99 Milliarden INR im Vergleich zu 147,10 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at