Kamada informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kamada veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,42 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kamada 0,300 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,60 Prozent auf 157,1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Kamada 158,1 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at