Kamada präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kamada hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,47 ILS ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,470 ILS, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat Kamada mit einem Umsatz von insgesamt 162,5 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 1,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at