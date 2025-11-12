Kamada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kamada lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Kamada 0,260 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kamada 158,1 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at