Kamada vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kamada stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,20 ILS gegenüber 0,260 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kamada im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 145,3 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 144,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatte Kamada ein EPS von 0,930 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 622,45 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kamada einen Umsatz von 595,80 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at