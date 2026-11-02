Kamadgiri Fashion: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kamadgiri Fashion hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1,51 INR. Im letzten Jahr hatte Kamadgiri Fashion einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 485,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 419,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at