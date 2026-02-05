Kamadgiri Fashion: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kamadgiri Fashion lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 350,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 21,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kamadgiri Fashion 446,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at