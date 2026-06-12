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12.06.2026 06:31:29
Kamakura Shinsho,Ltd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kamakura Shinsho,Ltd stellte am 11.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,20 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,97 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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