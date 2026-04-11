11.04.2026 07:22:38

Kamala Harris denkt über Präsidentschaftskandidatur nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris macht sich Gedanken über eine mögliche Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2028. "Ich denke darüber nach", sagte die 61 Jahre alte Demokratin auf einem Kongress in New York. Harris war im Jahr 2024 Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Republikaner Donald Trump setzte sich bei der Wahl gegen sie durch, seine zweite Amtszeit begann im Januar 2025.

Harris hatte im Jahr 2019 schon einmal einen Anlauf genommen und damals ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekanntgemacht, später zog sie sich aber zurück. Joe Biden trat schließlich für die Demokraten an und gewann die Wahl. 2021 trat Harris das Amt der Vizepräsidentin an der Seite von Präsident Biden an./rin/DP/zb

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