Kamanwala Housing Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kamanwala Housing Construction hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,11 INR. Im Vorjahresquartal hatten 32,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 82,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 107,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Kamanwala Housing Construction vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,030 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,31 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Kamanwala Housing Construction im vergangenen Geschäftsjahr 78,21 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kamanwala Housing Construction 114,11 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at