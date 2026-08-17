Kamanwala Housing Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kamanwala Housing Construction hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at