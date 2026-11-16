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16.11.2026 06:31:29
Kamanwala Housing Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kamanwala Housing Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kamanwala Housing Construction ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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