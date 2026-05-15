|
15.05.2026 06:31:29
Kamat Hotels (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kamat Hotels (India) gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 5,75 INR gegenüber 3,62 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kamat Hotels (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Milliarden INR im Vergleich zu 924,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,71 INR. Im Vorjahr waren 15,96 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Kamat Hotels (India) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Milliarden INR im Vergleich zu 3,38 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.