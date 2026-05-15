Kamat Hotels (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kamat Hotels (India) gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 5,75 INR gegenüber 3,62 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kamat Hotels (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Milliarden INR im Vergleich zu 924,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,71 INR. Im Vorjahr waren 15,96 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kamat Hotels (India) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Milliarden INR im Vergleich zu 3,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at