Kamat Hotels (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kamat Hotels (India) hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 6,28 INR gegenüber 8,63 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,18 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,11 Milliarden INR umgesetzt.

