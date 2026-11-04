Kamat Hotels (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kamat Hotels (India) hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,59 INR. Im letzten Jahr hatte Kamat Hotels (India) einen Gewinn von -0,720 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Kamat Hotels (India) mit einem Umsatz von insgesamt 837,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 751,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at