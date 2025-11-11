Kamat Hotels (India) legte Quartalsergebnis vor

Kamat Hotels (India) hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,72 INR. Ein Jahr zuvor waren 2,88 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,01 Prozent auf 751,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 853,8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at