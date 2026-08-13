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13.08.2026 06:31:29
Kamat Hotels (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kamat Hotels (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kamat Hotels (India) 1,42 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 826,5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 905,4 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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