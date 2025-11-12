Kamdhenu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kamdhenu hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,570 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1,91 Milliarden INR gegenüber 1,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at