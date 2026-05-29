Kamdhenu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kamdhenu gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 0,62 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kamdhenu mit 0,620 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,96 Prozent auf 2,08 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,78 INR. Im Vorjahr waren 2,21 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,13 Prozent auf 7,63 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at