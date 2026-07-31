Kamdhenu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kamdhenu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Kamdhenu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,760 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,96 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at