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28.05.2026 06:31:29
Kamdhenu Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kamdhenu Ventures hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,38 Prozent auf 750,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 827,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,45 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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