Kamdhenu Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kamdhenu Ventures hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kamdhenu Ventures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 567,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 548,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at