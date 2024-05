Kameda Seika gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kameda Seika hat am 15.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 12,99 JPY. Im letzten Jahr hatte Kameda Seika einen Gewinn von 14,04 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 107,05 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 89,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Kameda Seika hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 95,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 94,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 137,00 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 95,09 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at