Kameda Seika gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kameda Seika hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,68 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 31,89 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at